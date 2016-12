STYLIGHT Purple Day

12:25 - Quando lo shopping fa del bene: oltre 50 tra personalità del mondo della tv, dello sport e della moda, insieme a brand e digital influencer internazionali sono diventati Purple Ambassador donando un oggetto che potrà essere acquistato nell‘asta organizzata da STYLIGHT, il luogo ideale per scoprire e acquistare la moda che ami dai migliori negozi online. Un grande ed imperdibile appuntamento con un fondamentale risvolto sociale: l’occasione è quella del Purple Day, giornata internazionale istituita nel 2008 e dedicata a creare consapevolezza nel mondo sull‘epilessia. Lo scopo è dunque quello di raccogliere donazioni, ma anche di aumentare la consapevolezza di questa malattia, che affligge oggi 65 milioni di persone in tutto il mondo, 500.000 solo in Italia, e può cambiare la vita di chiunque, in qualsiasi momento.





L‘asta online vedrà messi in vendita oggetti gentilmente donati da influencer, brand e personalità del mondo della moda, della tv e dello sport, trasformati in Purple Ambassador. Tra essi, Alessia Marcuzzi, Cristina Lucchini - direttore di Glamour Italia, Andrea Panconesi - CEO di Luisaviaroma, il top influencer Mariano Di Vaio, il brand Italia Independent, la squadra di basket Olimpia Milano e la blogger Elisa Taviti.







Gli occhiali preferiti di Alessia, la meravigliosa Moschino bag donata da Andrea Panconesi, gli iconici occhiali da sole di Italia Independent, il bracciale Mercury by Mariano Di Vaio disegnato dall‘influencer e realizzato con Cruciani in un‘esclusiva versione total-purple, la baby candy bag Furla di Fiona Zanetti del team KAYTURE: sono solo alcuni dei fantastici oggetti che potranno essere acquistati facendo un‘offerta che è destinata a fare del bene. L‘ultima offerta dovrà essere presentata entro il 2 Aprile 2015 alle ore 8.00.







Per poter fare la propria offerta è necessario creare un profilo su Designer-Vintage.com. Tutte le informazioni sull’asta, gli oggetti battuti e le personalità coinvolte alla pagina purpleday.stylight.it







Hashtag ufficiale dell’iniziativa: #Purple26 .



E allora, via allo shopping!