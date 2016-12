E' CO|TE, il brand fondato dal duo stilistico formato da Tomaso Anfossi e Francesco Ferrari, a vincere la seconda edizione del premio Stroili Loves Fashion organizzato dalla maison di gioielleria per valorizzare i giovani talenti italiani.

Nasce così la capsule collection Blooming Flowers, Una collezione di collane, bracciali, orecchini su cui sbocciano, letteralmente, romantici fiori, luminosi glitter e perle seducenti in cui la dimensione scultorea e atemporale dei monili è reinterpretata alla luce di un mood minimalista. Tante le creazion,i tra cui spicca la passione del momento, il gioiello per capelli, un cerchietto – bijoux, perfetto per rendere unico ogni look.