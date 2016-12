Stroili: "Inside my heart"

Il cuore di Milano scelto come passerella d'eccezione per presentare "Inside My Heart", la capsule collection creata da Andres Caballero per Stroili, che ha vinto la terza edizione dell'Awards "Stroili Loves Fashion", il concorso nato con l'obiettivo di sostenere la creatività dei giovani designer italiani e incentivare il ricambio generazionale.

Un vero e proprio evento, ha animato la boutique Stroili in Corso Vittorio Emanuele, alla presenza di un ricco parterredi ospiti.

E non solo. Madrina della serata, la bellissima Melissa Satta, che ha indossato in anteprima i gioielli della capsule collection.

"Inside My Heart", realizzata nei laboratori della maison orafa è disponibile nel flagship store milanese e, a partire dal 20 Settembre, in una selezione di boutique Stroili e nello shop online.

È stata proprio per la sua visione contemporanea e attuale, capace di sintetizzare le differenze culturali nel segno della bellezza, della qualità, dell'artigianalità, che la commissione tecnico-artistica di Stroili ha deciso di decretare la vittoria del giovane designer.

Andres Caballero, giovane ed eclettico stilista, ha dimostrato una grande maestria, un'idea up-to-date e ha creato una collezione che esprime la passionalità e la creatività che da sempre, contraddistinguono, non solo la sua visione, ma anche quella di Stroili.