Stéphane Rolland: la collezione Haute Couture per l'estate 2015

Un po' sposa, un po' diva, tra stile glamour ed eleganza firmata alta moda: è il mood di Stéphane Rolland per la collezione haute couture primavera-estate 2015. Abiti scultura che non rinunciano alla fluidità grazie a onde e maxiruche di tessuto leggero. Le curve degli abiti si muovono armoniose con quelle del corpo per esaltarsi a vicenda. Sembra di guardare una creatura eterea e pura, quasi sempre di bianco, che si muove leggiadra come l'acqua. Trasparenze velate si alternano a tessuti preziosi decorati da applicazioni origami di plastica sottile o perline. Non mancano, poi, le geometrie patchwork molto lucide che avvolgono le forme come un'armatura. Sensuali si rivelano, poi, le forme a clessidra. Tra gli accessori, invece, compaiono décolleté con doppio cinturino a caviglia, cinture con fibbia e placca maxi.



In passerella sfila un'eleganza ricca di sperimentazioni, una visione nuova per la couture contemporanea.