Stella McCartney la collezione Uomo per l inverno 2017/18

La tradizione di Savile Row incontra i tratti tipici britannici con creazioni slim e ben definite abbinate a comodi capispalla, per un effetto giovanile e vagamente trascurato. Le linee sportive contrastano con la scelta di tessuti tipicamente inglesi in lana e plaid, annullando così la linea di demarcazione tra funzionalità e moda, abbigliamento formale e sportivo, il tutto con un tocco di fresca spontaneità.

In linea con la filosofia del marchio, viene fatto ampio uso di materiali sostenibili, come cotone, denim e jersey organico, nonché cashmere rigenerato, viscosa sostenibile, nylon e poliestere rigenerato ed eco alter nappa.Abiti rigorosi e tradizionali sono contrastati da bomber sportivi e giacche da baseball decorate con slogan di benvenuto e una stampa tigrata; i pantaloni sono slim fit a vita alta con chiusura a velcro e fibbia in stile biker. I jeans in velluto lavato nero e cammello personalizzano il look senza rinunciare alla comodità.

Pratici e divertenti, i capispalla esaltano texture e proporzioni. Le giacche cerate laminate sono realizzate a mano nel Regno Unito, mentre i soprabiti creati con tessuti ad alte prestazioni nei colori grigio e nero sono arricchiti da motivi pied de poule che aggiungono un tocco sartoriale. I parka e i piumini oversize in nylon riciclato di colore kaki e nero e fodera arancione ricordano i giubbini degli scolari. I cappotti e i guanti in tessuto felpato completano il look, donando una sensazione calda e avvolgente. Il montgomery tradizionale è rivisto in chiave moderna, pur mantenendo la classica finitura cammello.

Le maglie intrecciate, i rombi e i motivi grafici ricordano le creazioni artigianali. I cardigan in bouclé sono realizzati in vivaci colori gioiello, tra cui turchese, lavanda e limone. Le morbide e armoniose maglie in cachemire e mohair rigenerati sono stratificate nella tonalità beige, muschio e toffee, combinando vestibilità e puro fascino senza tempo. L'intramontabile tartan è ammorbidito dal blu e dal grigio su cappotti lanuginosi oversize e la lavorazione a maglia minimalista separa nettamente i dettagli della parte anteriore e posteriore.

Tra le caratteristiche più giocose vi sono loghi grafici che inneggiano all'ottimismo con slogan che recitano 'No Smile No Service' e 'Tomorrow'. I pantaloni slim fit con dettagli sportivi e le camicie a righe verticali danno un tocco rock & roll e spensierato. L'aggiunta di ricami che riproducono animali ibridi e alati rompono i disegni tradizionali del tartan.

Tra gli accessori non mancano ventiquattr'ore in eco alter nappa dall'aspetto vintage, borse a bauletto e tote nelle tonalità miele, rosso indiano o kaki che ben si adattano a ogni look; disponibili anche nella versione tigrata per chi ama i forti contrasti. Zaini e borsoni pratici e capienti vengono proposti nelle tonalità kaki scuro e nero.

Stella McCartney firma le scarpe maschili Luis in eco alter nappa di colore nero, gesso, ciliegia o stampe animali con fibbie, cinghie e lacci.

Completano la collezione le sneaker tradizionali con decorazioni moderne per un look casual e confortevole.