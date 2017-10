Stella McCartney: la collezione per lʼestate 2018

Un’esplorazione di tailoring e classiche silhouette. Blazer a doppio petto senza tempo e all-in-one in leggera lana nera e moiré realizzati con viscosa sostenibile. I morbidi volumi femminili e le proporzioni amplificate svelano appena la pelle con nuance azzurro gioiello, canna da zucchero e orchidea velata. Fedele alla filosofia cruelty free di Stella McCartney, nella collezione si ritrova lo Skin-Free-Skin. Pantaloni in pecan a vita alta con dettagli intrecciati. L’alter nappa si declina in un pattern leopardato e viene applicata su un’organza pura che fluttua lungo il corpo, nelle tonalità del giallo miele, rosa pallido e nero. La leggerezza è espressa in jacquard di seta leopardata. I vestiti di popeline di cotone organico scoprono lievemente le spalle, mentre le borse trasmettono giocosità attraverso tracolle in crochet con lunghe strisce applicate. Modelli versatili, naturalmente confident in cotone compatto e all-in-one dal tratto iconico. La maglieria, leggera e destrutturata, con morbide scollature in pecan e rosato, viene abbinata a t-shirt in jersey giapponese in bianco puro, ispirate al mondo del surf.

Una gioiosa esplorazione dello stile britannico. I classici estivi sono rivisitati attraverso stampe africane con vivaci motivi che ritraggono ventilatori, microfoni e fiori stampati da Vlisco, produttore specializzato in tessuti wax in cotone stampato dai colori intensi e dai tagli decisi. I vestiti, lavorati a maglia in mouliné con maniche oversize, sono proposti nei toni del rosa e del denim blu e si lasciano cadere sul corpo.

Il denim slavato nelle tinte del verde, rosa e azzurro fluo si abbina a décolleté di media altezza con tacchi ricurvi scolpiti in satin duchesse, alter nabuk o alter nappa.

I vestiti da debuttante e le gonne lunghe in taffetà subiscono un taglio netto e sono abbinati a t-shirt ampie con tasche e cuciture over in jersey slavato. Splendidi colori, che spaziano in una gamma di magenta, rosa bubble gum e fucsia rosso, completano l’atmosfera celebrativa abbinati ad occhiali da sole con lenti a specchio ispirati al mondo dello sport.

La sera viene destrutturata attraverso un twist di voluminosi abiti in taffetà e top intrecciati in cui si riconosce la firma di Stella. Le maniche over in taffetà vengono schiacciate e pressate in uno chemisier violetto e in un abito plissé in organza blu notte.

I sandali maschili dalla punta squadrata in alter croc vintage a strati sovrapposti e impreziositi da applicazioni richiamano la collezione. Morbidi ankle boots arricchiti da rouches in alter nappa, denim e lino. Le borse sono a portafoglio in alter snake e alter camoscio con manico scorrevole a scomparsa e chiusura ad olivetta; maxi tote in denim e tela intarsiata in alter nappa. I gioielli sono scultorei e architettonici, gli orecchini smaltati e le collane decorate con charm a forma di scarpe.