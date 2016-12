Stella Jean: la collezione per lʼestate 2016

E' un viaggio intorno al mondo, la collezione di Stella Jean per l'estate 2016. Dal Brasile all'Europa, la stilista segue le tracce dei percorsi che caratterizzano l'immigrazione di oggi, come di ieri.

E così vanno in scena le diversità culturali, che incontrandosi, danno vita a nuove realtà. Balze, volants e volumi importanti, tipici del Sud America, si mixano a fantasie e stampe rubate dal Vecchio Continente.. Linee asciutte si alternano a tagli decisamente oversize, creando un equilibrio di contrasti molto ricercato. Vivace e fresca, la donna disegnata dalla designer italo- haitiana non si lascia intimorire dal colore: ed ecco allora l'arancio accostarsi al verde bandiera, il giallo incontrare il fuxia.