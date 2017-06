Solgar presenta il Master Class "Beauty and Bendessere™".

Presso il Palazzo della Ragione di Padova, va in scena un grande evento per approfondire il concetto stesso di Bendessere™. Questo nuovo progetto, intriso di Scienza, ha l’obiettivo di rispettare l’Uomo della società odierna nella sua interezza e di soddisfarne i desideri, favorendo l’armonia e il benessere delle tre dimensioni che condizionano l’esistenza di ognuno: il corpo, la mente e le relazioni sociali. Il Prof. Vittorino Andreoli con il suo Trattato “La nuova disciplina del Bendessere™ – vivere il meglio possibile”, descrive le modalità con cui individuare il proprio stato di Bendessere™, neologismo che origina dalla filosofica concezione del “bene di esistere”. La promozione del Bendessere™ viene descritta nel libro “Bendessere™ e Natura - la scienza per sentirsi bene” della Dott.ssa Giada Caudullo, in collaborazione con il Centro Ricerche per il Bendessere™ di Solgar Italia. Il manuale operativo illustra come raggiungere il Bendessere™ attraverso specifici strumenti provenienti dalla Natura, come le vitamine, i minerali e gli estratti erbali di Solgar.



Ritrovare la circolarità tra mente, corpo e relazioni è una meta raggiungibile ad ogni età e i suggerimenti nutrizionali e gli integratori frutto della ricerca di Solgar, da sempre attenta all’innovazione e alla divulgazione scientifica in ambito nutraceutico, possono promuovere il Bendessere™, al fine di sentirsi meglio in ogni momento della vita.



Ma che significato ha la bellezza per la nostra esistenza? Il concetto chiave del Bendessere™ – la circolarità tra corpo, mente e relazioni sociali – trova perfetta espressione nella pelle: questa, infatti, manifesta le emozioni avvolgendo come un abito la persona e rendendo visibile anche ciò che avviene nell’intimo personale. La nuova scienza del Bendessere™ ha come obiettivo la soddisfazione dei bisogni dell’Uomo moderno, inteso nella sua totalità, secondo il principio di circolarità tra corpo, mente e relazioni sociali. Un corpo attivo e bello, coerentemente con i propri specifici somatismi, sta bene e pertanto sia la mente che i rapporti interpersonali ne trarranno beneficio.