09:00 - Prosegue il piano di internazionalizzazione per il brand italiano Silvian Heach in America.

La settimana scorsa Silvian Heach, è sbarcata a Miami, e la città l’ha accolta con il massimo dei festeggiamenti:

“Centennial Festival Celebration”, il concerto per i “100 anni di Miami Beach con Andrea Bocelli, Gloria Estefan, Barry Gibb, Flo Rida, Wyclef, e l’Ultra Music con i DJ più famosi del mondo come David Guetta, Afrojack, Tiesto, Avicii e tanti altri.

Grande successo anche per il party esclusivo al SET sulla Lincoln Rd, uno dei club più cool di Miami, dove le modelle indossavano la nuova collezione graffiante e preziosa dell’ Autunno-Inverno 2015/16.

Una collezione per giovani donne che giocano con abiti bon ton e audaci accostamenti, dal black & white ai toni cangianti, con mini dress grafici dal forte sapore anni '60 e profonde scollature da vera femme fatale. Senza dimenticare un tocco di maglieria, vero trend per la prossima stagione.

La festa è stata ripresa dalle telecamere di Class TvModa SKY 180 e dalla televisione di Miami “The Beach Channel 19”.

Il gruppo Arav, proprietario del marchio Silvian Heach, conta di raggiungere in America, già nel primo anno di esercizio, un giro d’affari pari a 5 milioni di dollari.



Silvian Heach in Miami Beach Un party esclusivo al Set, uno dei club più esclusivi della città.