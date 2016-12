Sfila a Barcellona Atelier Pronovias

Grande evento a Barcellona per Pronovias. Da sempre uno dei leader mondiali dell'universo wedding, la maison spagnola ha scelto di far sfilare le più celebri top model dei nostri tempi. E così ad aprire la sfilata, ecco Irina Shayk, splendida icona di un'eleganza senza tempo.

Tra capi sartoriali, tessuti preziosi e dettagli couture va in scena una collezione romantica e contemporanea, perfetta per il fatidico si.