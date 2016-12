Senigallia Collezioni – Moda e Formazione

La passerella sotto le stelle si trasforma in un concorso tra diversi Istituti Tecnici nazionali con indirizzo moda, che hanno realizzato per l’occasione delle collezioni sul tema “Una Rotonda sul mare-una notte d’estate”.

La kermesse va in scena sullo sfondo suggestivo della Rotonda a Mare, direttamente in Piazza della Libertà a Senigallia, presentato da Jo Squillo.

Accanto agli stilisti giovani ed emergenti sfilano i grandi marchi legati alla moda mare, alle calzature, alla moda donna, uomo e bambini come Parah, Brums, Monc’ in Piazza e le calzature di Nila & Nila. Non solo, diverse griffe locali sono parte attiva dell’iniziativa, costituendo una concreta testimonianza del savoir-faire imprenditoriale locale come Granarelli gioielli, Happy Day Sposi, Casa del Costume, Biondi Abbigliamento e King Sport & Style.

Il gran défilé all’insegna della formazione, del fashion e della moda è un chiaro tentativo di riscoprire quei valori legati all’artigianalità e alla creatività di settore, temi di grande interesse e utilità per rilanciare l’economia italiana.