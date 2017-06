Sartoria Latorre: la collezione per lʼestate 2018

Anche per la collezione per l'Estate 2018, Sartoria Latorre sviluppa la sua proposta all’insegna della sartorialità, rivisitata nei dettagli di stile, aggiornati con le tendenze attuali; la collezione ideata interamente all’interno dall’ufficio stile trasmette l’immediata percezione del lusso e del made to measure del brand che da sempre crea capi per uomini che possiedono l’innato gusto di eleganza e di perfezione!



Ispirazione: la posizione geografica dell’azienda sita a Locorotondo, uno dei Borghi più affascinanti della Puglia, ha ispirato fortemente la scelta dei tessuti dalle grandi performance di leggerezza; la palette colori che gioca con i blu, gli azzurri polvere, i micro e macro check a contrasto, le nuances del ruggine della terra di Puglia, i verdi del mare, conferiscono una luminosità particolare alla collezione. Le linee delle giacche sono pulite dai volumi ben definiti, ma caratterizzate da dettagli di stile sartoriale, quali importanti revers, nuove rifiniture interne tutte da scoprire, all’insegna dell’originalità ed eleganza senza tempo, caratteristiche innate dell’Uomo Latorre!