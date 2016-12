Sara Cavazza Facchini sul red carpet di "The Bad Batch"

Sara Cavazza Facchini, direttore artistico di Genny, è stata protagonista sul red carpet della 73ma Mostra del Cinema di Venezia in occasione della prima del film "The Bad Batch" della visionaria regista iraniana Ana Lily Amirpour.

Per la première, Sara Cavazza ha indossato una sofisticata jumpsuit bianca firmata Genny, dallo scollo asimmetrico e con le maniche a tessuto double, di cui una era interrotta da un ricamo hand made di pietre swarovski color aurora boreale su tulle nudo. Un modello dai pantaloni dritti e morbidi che celavano un paio di sandali alti e completato da una clutch a contrasto: un outfit capace di riassumere gli atout della maison in termini di classe e di raffinatezza.

Sara Cavazza torna ancora una volta al Festival assecondando la sua inclinazione per il cinema d'autore, in una pellicola futurista al limite del reale, una storia d'amore selvaggia e pulp, nel deserto degli emarginati d'America in cui protagonista è un cast stellare - da Keanu Reeves a Jim Carrey fino alla rivelazione Suki Waterhouse.