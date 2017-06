Salvatore Ferragamo: la collezione Uomo per lʼestate 2018

Morbida spugna, velluto a coste e velour, ispirati alla vita sul mare, sono rivisitati con mano morbida e ricca. In tinta unita o decorati con discreti motivi marittimi, come ghirlande di coralli e cavallucci marini, danno vita a Bermuda, giubbotti e giacche. Con lo stesso spirito, texture spugnose aggiungono un twist a una serie di polo leggere e cardigan con zip.

Per contrasto, classici check inglesi e tessuti sartoriali dalla mano asciutta e ferma sono utilizzati su giacche fluide sfoderate e minimali, short e abiti dall'allure casual anche in occasioni più formali.

Anche i capi in pelle sono protagonisti, ampi o aderenti, sfoderati e liberati da ogni elemento superfluo ma inaspettatamente ricchi di dettagli. Gli ampi blouson in tessuto hanno finiture in pelle dalla mano gommata, raffinati giacconi sono accoppiati in organza o jersey, mentre le giacche in pelle scamosciata e le camicie sono delicatamente traforate con motivi presi in prestito dal mondo della calzatura maschile.

I maglioni fatti a mano completano l'ispirazione Riviera.

Le calzature sono la quintessenza dello stile Ferragamo: stivaletti e penny loafer con suola in gomma arricchiti dall'iconico "Gancino " realizzato in materiali organici come legno e corno, e semplici modelli in camoscio stringati o a mocassino.

Le borse sono strutturate e pratiche, realizzate in misto tela e pelle con tonalità contrastanti.

Dalla Promenade alla passerella, la collezione è un'ode a un'eleganza spensierata, che ridefinisce i valori della maison attraverso un mix di tradizione e immediatezza.