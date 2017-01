Salvatore Ferragamo: lʼuomo per lʼautunno-inverno 2017-18

Salvatore Ferragamo celebra un nuovo capitolo della sua storia con la prima collezione uomo creata da Guillaume Meilland che rilegge i codici dell'abbigliamento maschile, immergendoli in un melting pot globale di tessuti, tecniche ed esperienze, filtrati dalla sofisticata tradizione sartoriale e dalla perizia artigianale tipicamente italiane. Per fare questo, Meilland ha rielaborato la silhouette, la gamma di colori, la struttura e le finalità dell'abbigliamento maschile, creando un nuovo linguaggio e un approccio sartoriale che sfidano costantemente lo status quo a favore di una modernità urbana ed elegante.

Una duplicità di elementi attraverso la collezione: due silhouettes, una allungata e strutturata, l'altra più voluminosa e morbida. La fusione di idee di design intergenerazionali incontra le innovazioni più avanzate.

Con in mente il coraggio e lo spirito pionieristico di Salvatore, Meilland ha spinto i codici dell'abbigliamento maschile Ferragamo all'interno di una nuova era, in linea con la molteplicità e la prospettiva globale dell'uomo moderno.