Salvatore Ferragamo celebra l'Italian Style tra moda e musica

In occasione di EXPO MILANO 2015, dal 1 maggio al 31 agosto, la maison Salvatore Ferragamo e 10 Corso Como presentano nella Galleria Carla Sozzani una significativa selezione di modelli Ferragamo's Creations, la linea che ripropone in edizione limitata le creazioni più iconiche di Salvatore Ferragamo, esposte con i rispettivi brevetti in un allestimento attento ad esaltare i toni e le venature del cuoio e del legno pregiato. Moda e musica: autentica artigianalità Made in Italy”, ha celebrato, nella suggestiva cornice di 10 Corso Como, la genialità e la creatività di Salvatore Ferragamo. E così, come preannunciato dal titolo, la performance live di Danilo Rea e Peppe Servillo ha reso omaggio al gusto per la ricerca tecnica e l'innovazione stilistica del fondatore della Maison fiorentina, alfiere della più autentica artigianalità Made in Italy.