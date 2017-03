Rochas: la collezione per lʼinverno 2017-18

Gli abiti sono linea pura, puro colore. Dritti, quasi verticali, disegnano il corpo con contorni gentili e ben definiti. Pesante e leggero. Panno di cashmere e

chiffon. Crêpe de chine e broccato. La volontá è inseguire un’idea precisa dello chic Rochas, ovvero un glamour glorioso privo di forzature.

Le stampe, spesso ricamate di micro baguette e jais neri, sono ombre di giardini immaginari, silhouette astratte che si arrampicano sulla figura come farebbe un glicine.

Senza fare alcun rumore.

I cappotti richiamano la couture dei grandi volumi in una sinfonia in tono minore: le riprese su schiene e fondi sono descritte senza enfasi. È come un ricordo di grande sartoria, passato dalla memoria alla modernitá.

Gonne, maglieria e camicie sono “separates”, complementi di una grammatica del vestire che ricombina lo stile personale come fosse un monologo, un racconto di sé. Conciso e senza troppe divagazioni.

Niente é bizzarro o artefatto. Persino il logo Rochas, idealizzato in una R razionale formata da cristalli, risulta come un segno, il distintivo di un club discreto, quasi segreto. Illumina maglioni e camicie e si staglia negli accessori, come le pump di broccato con tacco ricurvo o le micro pochette che ricordano un porta rossetto.