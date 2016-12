E' un nuovo inizio per la maison “Roberto Cavalli” che, con questa maxi passerella, da il benvenuto allo stile eclettico e molto sensuale del nuovo designer, Peter Dundas. I colori della natura incontrano denim, chiffon, pelle e tulle, in un continuo gioco di richiami tra l'anima barocca e la natura più libera del brand. In passerella sfilano look che mixano il daywear con la sensualità della sera, un mix and match cool e molto glam. Tanti i dettagli, moltissimi i rimandi: ruches, maxi fiocchi e lunghi strascichi gonfiati dal vento. La principessa "Roberto Cavalli" abbaglia con il suo stile unico e inconfondibile.