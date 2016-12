ROBERTO CAVALLI HOME COLLECTION

Nel corso di un evento inserito nel fitto calendario del Fuorisalone, Roberto Cavalli ha presentato la nuova collezione della linea di arredamento e accessori per la casa Roberto Cavalli Home. Numerosi gli ospiti intervenuti che sono stati accolti dall'Amministratore Delegato, Renato Semerari, nel flagship store di via Montenapoleone, trasformato per l'occasione da un elegante allestimento di sicuro impatto estetico.

Nell'ambito dell'evento sono stati presentati alcuni degli articoli più iconici della collezione, la cui ispirazione ha trovato nuovo slancio evolutivo nella visione apportata nei mesi scorsi da Peter Dundas. Al ricco DNA che ha costituito la base fondante dello stile di Roberto Cavalli Home fin dal suo esordio nel 2011, lo stilista norvegese ha infuso la sua caratteristica vena rock e bohemiénne, che si riverbera sull'insieme della collezione. Due i temi principali: Musician's Home, un omaggio glamour all'immaginario delle rock star, che evidenzia le consistenze sontuose dei materiali pregiati nei colori scuri, illuminati da improvvisi lampi metallici; e Bohemian Glam, che riecheggia le atmosfere entusiaste e voluttuose del movimento hippy degli anni Settanta e riprende in pezzi di squisita raffinatezza le stampe dai toni vivaci e i motivi animalier cari all'iconografia di Cavalli.

Le forme morbide e sinuose del divano in velluto rasato grigio antracite si scompongono a formare isole di sedute diverse. Insieme ai cuscini di pelliccia a pelo lungo o in patchwork di visone, ai preziosi plaid in visone bronzato, e ai vetri neri e lucidi dei grandi vasi, accostati al metallo dorato nelle lampade da tavolo e nelle sospensioni dalle forme a grappolo, dà vita a un universo notturno e profondo, deciso e contemporaneo. Tableware e linens si colorano invece dei temi lussuosi e vivaci del nuovo decoro Golden Flowers, mentre la carta da parati attinge all'archivio della Casa fiorentina mutando le tinte di un grafismo stilizzato, optical e geometrico.