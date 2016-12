Reveal, il nuovo profumo di Calvin Klein

18:23 - E’ al lato più sensuale di ogni donna che si rivolge Reveal, la nuova fragranza di Calvin Klein. Seducente, erotica e speziata, ecco la nuova nata di questa maison che da anni è tra le più impegnate nel settore delle essenze.

Una festa di lancio al 4 World Trade Center, a New York, con una magnifica vista dall’alto e una performance dal vivo di Iggy Azalea e Rita Ora, per consacrare questa ultima novità di casa Calvin Klein. Al grande party non poteva certo mancare il volto della fragranza, la bellissima Top Model Doutzen Kroes. Ma sono tanti gli ospiti della serata: da Amber Heard a Rosario Dawson, passando per Gigi Hadid e Adrian Grenier.



La nuova essenza viaggia su note orientali dolci di iris e ambra con una punta speziata di pepe rosa, bianco, nero e sale, e per chiudere le note di sandalo, vetiver e muschio.



Un nuovo profumo che sicuramente rivelerà il lato più sensuale di ogni donna.