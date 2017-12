Rebecca Minkoff sbarca a Milano. Dopo l’apertura del primo flagship store europeo a Venezia, nello scorso settembre, la stilista americana prosegue la sua collaborazione con Todo, joint venture fra Tomorrow London e Doro Group, e inizia l'espansione retail nel Vecchio Continente. L'opening a Milano è previsto nel 2018, ma la designer ha già svelato, nel suo showroom di via Archimede, i nuovi progetti in territorio europeo dopo il successo ottenuto oltreoceano, grazie a una collezione partita dalle borse e diventata un total look, con abbigliamento, calzature, orologi, mobile accessories e, da poco, anche occhiali.

Per l’occasione Rebecca Minkoff ha incontrato 20 studentesse della Condé Nast Social Academy, il primo master in Italia per i protagonisti dell'influencing marketing, certificato da Condé Nast, con il contributo scientifico e didattico di Sda Bocconi.

Un’opportunità per le aspiranti influencer di scoprire, da chi se ne intende (900mila seguaci su Twitter e circa 800mila su Instagram), le migliori strategie di digital marketing per sfondare sui più famosi social network.