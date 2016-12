Raffaela D’Angelo: la collezione per l’estate 2016

L’estate 2016 di Raffaela D’Angelo è decisamente eco-sostenibile. La stilista ha incanalato tutta la sua creatività verso un progetto che rispetta la natura e presta attenzione ai problemi del nostro ecosistema.

Una collezione che presenta una novità: il biokini, destinato a diventare il must have di questa stagione. Si tratta di un bikini completamente realizzato in fibra di viscosa e crabyon, il filato innovativo ottenuto dai crostacei. Tutti i modelli sono tempestati di semi di zucca, acai, cacao e cristalli di sale. Anche i kaftani sono realizzati in seta e proteine del latte.

In passerella non solo fasce e triangoli, ma anche gonne in varie lunghezze da indossare sia di giorno che di sera. L'ispirazione viene dall’India, come sottolineano le stampe d’ispirazione indo-deco e gli immancabili gioielli realizzati con medagliette tintinnanti.