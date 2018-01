Prada: la collezione per lʼinverno 2018-19

Per la collezione maschile e femminile per l'autunno-inverno 2018-19, Prada converte i depositi di viale Ortles, Milano, in un archivio onirico e surreale, dove l'essenza poliedrica di Prada prende vita.

Protagonista indiscusso è il nylon iconico della griffe, che viene rivisitato in modi assolutamente contemporanei. E così, l'eleganza incontra lo spirito più “utility”.

Per la prima volta, Prada invita quattro celebri menti creative a lavorare ciascuna su un prodotto unico. Per l’occasione, l’attenzione si è concentrata sul lato industriale della multiforme identità di Prada.



Ronan & Erwan Bouroullec, Konstantin Grcic, Herzog & de Meuron e Rem Koolhaas hanno lavorato con il semplice intento di creare un prodotto utilizzando il tessuto Black Nylon, un’autentica icona di Prada.



‘ PRADA Invites’ mostra quattro approcci differenti che esplorano gli aspetti poetici, pratici, tecnici ed estetici del nylon.