La moda parla di quotidianità; la quotidianità è il palcoscenico politico delle nostre libertà.

Prada, per la sfilata Donna Autunno/Inverno 2017, riflette, esaminandolo, il ruolo che le donne hanno nel definire la società moderna, la loro partecipazione politica e le loro conquiste sociali. In questo momento – in cui ci confrontiamo con diverse incertezze culturali – è difficile pensare che le diverse forme di produzione creativa possano evitare di prendere posizione a favore dei valori liberali condivisi.

Ed ecco che in passerella, Miuccia Prada indaga il concetto stesso di seduzione, a cavallo tra libertà e glamour d'altri tempi.

E così, piume morbidissime bordano le gonne, lunghe frange di perline impreziosicono gli orli degli abiti e reggiseni tricot si indossano su pantaloni in velluto.