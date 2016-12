Prada: la collezione per l'inverno 2015-16

09:00 - “È una collezione molto femminile, giocata su realtà e apparenza, su ciò che è vero e ciò che è finto”. Miuccia Prada è precisa nel descrivere la sua donna per l’inverno 2015. La stilista parte dalle idee, dai concetti, ricerca i suoi contrari e li fa incontrare giungendo ad un’armonia perfetta. Per declinare la bellezza si indagano e si combinano le varie facce della femminilità, tutte con il loro carattere. Si capovolgono e si reinventano le basi, dai tessuti ai colori. Partendo dalle nuances, si enfatizza l’aspetto girly fatto di tonalità pastello per arrivare ad un’ispirazione couture anni ’60. Il rosa non è più candy, i fiocchi diventano puro dettaglio mentre gli abiti da cocktail riscoprono il lato soft pop. In passerella si assiste ad un’esplosione di colori: dai più soft come rosa, azzurro, verde, azzurro, canna da zucchero e grigio fino al nero, bordeaux, rosso, blu e caramello. Una combinazione interessante di tessuti coinvolge lo struzzo, la seta, il raso, il tweed fino al visone, al jersey, alla pelliccia e alla pelle. A dare luce e ad aggiungere preziosità sono le applicazioni Swarovski. A stupire, poi, sono anche gli accessori. Le braccia delle modelle sono coperte da lunghi guanti in pelle, anche colorata, o corti dal taglio maschile. Abbassando lo sguardo sulle scarpe, si alternano mocassini e stivaletti con la suola colorata a scarpe con cinturini in raso o vernice col tacco basso.



Quella che si delinea in passerella è, insomma, una collezione un po’ sopra le righe ma curata in ogni suo dettaglio. A confermarcelo è proprio la designer: “ Non credo nella moda come sogno. Dietro alla moda ci sono i concetti…i pensieri”. Una razionalità che si traduce in creatività. E si vede.