E' una signorina per bene quella che sfila in passerella, ma, come direbbero gli americani, ha sicuramente una certa “attitude”. I fondamentali dell'eleganza più classica ci sono tutti (tailleur, tweed, trench), ma Miuccia Prada li rilegge in chiave nuova e audace. E così tutto si scompone, si riassembla: l'abitino si sovrappone ad una spessa maglia in cotone, trasformandosi così in una sorta di "grembiule 2.0", i tailleur sii tingono di colori forti, e persino la veletta, vive una nuova vita. Invece di portarsi in testa diventa parte integrante di molti look.

E così, look dopo look, continua il post-modernismo di Prada. Sempre unico, e così cool!