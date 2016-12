Prada: l'uomo per l'inverno 2016

Si respira romanticismo e nostalgia allo show di Prada. Su una passerella trasformata in una piazza cittadina, sfila un uomo che ripercorre la storia, rileggendola in chiave impossibile. E così Elvis bacia Cleopatra in stampe barocche disegnate dall'artista Christophe Chemin.

Una collezione che si alterna tra atmosfere bohemien e rimandi "marinari", soprattutto negli accessori. È un mix di suggestioni uniche, complesso ma mai casuale.

Un racconto moderno e cool come solo la mano sapiente di Miuccia Prada sa tessere