Philipp Plein Resort 2018

Duecento cinquanta selezionatissimi ospiti animano il giardino di palme e banani della Jungle du Roi, la sua mansion in Costa Azzurra: il set è pronto per una serata semplicemente memorabile.

Ispirata dalla natura e dalla luce di questo luogo magico, la collezione è ricca di stampe floreali e dettagli scintillanti. Un’allure fresca e romantica per gli abiti anni ’50 e le gonne a nido d’ape, alternata a un’influenza flamenco dei lunghi abiti in pizzo nero con rose rosse applicate.

Il mood street couture è sempre dominante per la donna Plein, che indossa capi glamourous abbinati a felpe, bomber in pelliccia con cappuccio e giacche in pelle: una combinazione di femminilità e forza.

Una donna che calca la passerella indossando stivali over-knee in pitone e giacche militari vintage decorate con lo slogan “Lui le ha offerto il mondo...lei ha risposto che ce l’aveva già!”

Jeans a zampa d’elefante riccamente decorati abbinati a giacche in denim e borse in rettile danno un tocco ultra-lusso al look di tutti i giorni. ll denim domina anche la collezione uomo. Strappati, borchiati, con patch, dipinti e decorati, gli skinny jeans e le giacche in denim sono l’uniforme dell’uomo PHILIPP PLEIN, da indossare con sneakers bianche.

Questo mood rilassato si ritrova nei maglioni in lana e nei pantaloni della tuta in jersey, decorati con dettagli in pitone, teschi e loghi PP. Ma non fatevi fuorviare: una forte “punk- attitude” scorre nelle loro vene mentre sfilano con bomber rossi e neri e giacche in coccodrillo bianco.

Forte e determinato: questo è il DNA dell’uomo Plein.

La sfilata della Resort 2018 è l’occasione per presentare alcuni capi della capsule collection creata in collaborazione con il famoso artista graffitaro Alec Monopoly.

Felpe, giacche e tute decorate con il volto del suo storico personaggio con cilindro e il simbolo del dollaro, pezzi unici personalizzati dipinti a mano in occasione della sfilata di Cannes, la collezione Alec X Plein presenta vere e proprie opere d’arte da indossare.

Nel cast di modelli emergenti, spuntano volti noti e amici di Plein che tornano a sfilare sulla passerella in occasione di questa evento speciale, tra cui Paris Hilton, Sofia Richie, Jeremy Meeks e la star della boxe Floyd ‘Money’ Mayweather.

Aprendo le porte della sua casa per questa occasione unica, il designer segna con la Resort 2018 una tappa fondamentale nell’evoluzione del suo brand.