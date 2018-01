Philipp Plein: la collezione per lʼestate 2018

Philipp Plein svela il secondo capitolo della sua avventura newyorkese nella storica location dell'Hammerstein Ballroom, presentando la nuova Spring Summer 2018. Non esiste luogo piu adatto dell'iconico teatro di Midtown per la collisione delle fiabe e dei feticismi di Plein. I buoni stanno per diventare cattivi.

Entrando nell'opulenta sala da ballo a due piani, gli ospiti si ritrovano in tavoli rotondi dove champagne a hamburger sono serviti su piatti d'argento. Elementi dell'opera classica rimangono presenti, mentre ovunque le luci e il palco ricreano il mondo proibito del distretto a luci rosse di Amsterdam.