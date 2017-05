Fenicotteri rosa, funghi magici, camioncini dei gelati e una giostra gigante ... Benvenuti a Ghettoland, la città dove tutti i sogni si avverano.

La regina del hip hop Fergie, insieme al famigerato rapper Fat Joe si uniscono a Philipp Plein per la celebrazione della sua collezione per la Primavera - Estate 2017. E le sorprese non finiscono qui. Paris Hilton diventa la protagonista della passerella.

Uno show–evento incredibile, dove divertimento, colori e tanto glam si mescolano per rapprentare a tutto tondo lo stile inconfondibile di Philipp Plein.