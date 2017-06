​A Milano, in Piazza del Cannone ai piedi della suggestiva cornice del Castello Sforzesco, si è tenuta la quarta edizione della masterclass Oysho Yoga con il patrocinio del Comune di Milano.

Più di mille persone si sono riunite per partecipare alla lezione condotta da Anna Inferrera, nota insegnante di yoga nonché ambasciatrice del brand Oysho in Italia.

Piazza del Cannone si è così colorata di azzurro quando tutti i partecipanti hanno indossato la tshirt celebrativa dell'evento e utilizzato l'esclusivo tappetino disegnato da Oysho.

Per la prima volta la masterclass si è svolta in contemporanea a Milano e Barcellona, dove hanno partecipato oltre 3000 persone. Con questi appuntamenti, l'evento conta oggi 16 edizioni nel mondo dalla sua prima tappa a Barcellona del 2012.

Ancora una volta l'evento si è confermato un appuntamento sportivo importante in Italia e in altri Paesi, un'occasione per dedicarsi a una disciplina dinamica e ritagliarsi un momento dedicato allo sport e al benessere, valori alla base della filosofia Oysho, che oltre a questa supporta innumerevoli altre iniziative sportive come la Race for The Cure di Roma e Atene, la Carrera de la Mujer in Spagna e la Corrida da Mulher in Portogallo.