OVS LANCIA CURVYGLAM

"Curvy, il lato glamour delle rotondità" è la rivoluzione di Daniela Fedi e Lucia Serlenga: un libro scritto a quattro mani che ama e sostiene l'incredibile universo curvy.



Uno special event presso lo store OVS di via Dante a Milano ha lanciato Curvyglam, la collezione “ a tutto tondo” che piace anche alle slim. Nascono Smart, Magic e Lovely: le linee che valorizzano le forme di tutte le donne e, attraverso outfit studiati, esaudiscono loro desideri e necessità, a prescindere dalla taglia. Un'etichetta perfetta per chi vuol vivere la femminilità in modo spensierato e, soprattutto, esser trendy grazie alla bravura di Caterina Salvador, Fashion Director del brand OVS. E, a proposito di tendenze e novità sul curvy lifestyle, Daniela e Lucia, hanno scoperto come scambiarsi i ruoli e fornirci preziosi consigli sulla nuova piattaforma virtuale OVS: un modo insolito di percepire e diffondere la moda...a tutte.