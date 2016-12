OVS & Saint Motel

OVS, leader in Italia nel value fashion retail, ospita la live performance della band californiana più amata dai ragazzi di tutto il mondo: i Saint Motel. E così il centralissimo store OVS di via Torino si trasforma in una esclusiva music hall per un evento dedicato a tutti gli OVSpeople. Prosegue la stagione rock di OVS sulle note dei Saint Motel, per la prima volta testimonial di un brand di abbigliamento: la pluripremiata band "progressive pop" è infatti interprete con la celebre top model Bianca Balti, della campagna autunno inverno 2015-16 realizzata da Giampaolo Sgura, che ha come soundtrack la nuova hit "Puzzle Pieces".