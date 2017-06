Oriocenter diventa il primo shopping mall in Italia

Grande evento per l'inaugurazione dell'ampiamento di 35mila m² di Oriocenter, che diventa il primo shopping mall in Italia e uno dei più grandi in Europa. Il Centro raggiunge così un'ampiezza di 105mila m², arrivando a 280 nuovi negozi, tra cui oltre 50 bar e ristoranti ripartiti in due Food Court da 1500 posti, 14 sale cinematografiche (compresa l'Imax con lo schermo più largo d'Europa), un hotel e oltre 7000 posti auto, all'insegna del "Big and Unique".

Un'apertura in grande stile: una serata di spettacolo con ballerini aerei e performer, che hanno "animato" le maxi installazioni dislocate in tutto il centro. Ospite un'importante rappresentativa della prima squadra dell'Atalanta, con il mister Gian Piero Gasperini ed i massimi dirigenti della società. 4000 le persone, intervenute allo speciale evento su invito.

Promotore dell'operazione di ampliamento è Finser (società della galassia Percassi), in accordo con la società di investimenti e asset tedesca Commerz Real AG. L'inaugurazione del nuovo sviluppo di Oriocenter rappresenta un passo avanti nel più ampio progetto del polo del Lusso e della Cultura.

Oltre 600 i nuovi posti di lavoro creati con questa operazione, che porta a 2500 il numero totale dei lavoratori impiegati.

La commercializzazione dei nuovi spazi, seguita da Arcus Real Estate (anch'essa facente parte del mondo Percassi), con il supporto di CBRE, ha posto la massima attenzione nel comporre un'offerta di marchi premium e nel creare un merchandising mix che include, tra gli altri, Emporio Armani, Coach, Hugo Boss, Baldinini, Michael Kors, Furla, Weekend di Max Mara, Twin Set, Elisabetta Franchi, Lacoste, Liviana Conti, & Other Stories, Sandro e T-Trussardi.

Tra i brand, invece, che sbarcano per la prima volta in Italia: wagamama, apprezzato brand di cucina asiatica nato a Londra nel 1992 (primo ristorante in Italia); Under Armour, marchio americano di abbigliamento e scarpe sportive (primo punto vendita in Italia); Thule, azienda svedese leader nei sistemi di trasporto (primo negozio in Europa che sarà dedicato alla valigeria). Tutti i marchi che hanno aperto in Oriocenter lo hanno fatto utilizzando il loro format più smart e innovativo.