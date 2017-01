N°21: la collezione per lʼestate 2017

Una collezione Primavera-Estate 2017, quella di Alessandro dell’Acqua per N21, che si concentra sulla femminilità, a tratti esasperati, espressa attraverso l’utilizzo constante di rouches e balze.

La passerella si trasforma in un susseguirsi di pizzi sofisticati e audaci trasparenze.

La palette cromatica spazia dal bianco al nero, passando per il blu scuro. Gli abiti sono morbidi, impalpabili, leggermente plissettati. Le gonne lunghe presentano spacchi decorati con micro cristalli, mentre quelle più corte hanno una sottogonna a vista in rete.

Bluse in raso e maglie impreziosite da cascate di frange sono abbinate a pantaloni e skirt a fantasia: fiori e strisce verticali si mixano, creando un patchwork molto cool.

Per definire i look, scarpe stringate con zeppa, decolleté con fiocchi e cinturini e borse a mano portate anche allacciate in vita.