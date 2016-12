Mugler: la collezione per lʼestate 2016

Tagli decisi e influssi metallici per il prêt-à-porter di David Koma per Mugler. Lo stilista, per la creazione della collezione Primavera-Estate 2016 ha studiato attentamente le divise dell’esercito e della marina militare, trasportando in passerella il rigore mixato all’eleganza.

Punto di partenza: il corpo della donna, vestirlo e mettere in evidenza tutto ciò che ha di più bello.

Linee sartoriali ben definite, tipicamente maschili ma reinventate in chiave femminile. Il risultato è sorprendente: silhouette accentuate e impreziosite da dettagli lucenti.

Notevole il gioco di contrasti, tra la morbidezza e le geometrie. I tailleur risultano molto formali, ma lasciano scoperte le spalle, i mini dress in pelle sono “accessoriati” da enormi tasche sui lati. Gli abiti maxi hanno spacchi profondi e quelli più corti presentano dei tagli costruiti per esaltare le forme.