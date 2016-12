MSGM: lʼuomo per lʼestate 2017

Massimo Giorgetti pensa ad un uomo “teenager” per la collezione MSGM Primavera-Estate 2017.

Trae ispirazione dalla movida di Rimini e Riccione, dai beach club e dalle canzoni dei Beastie Boys creando una collezione adatta ai club intesi, non come discoteche, ma come luoghi d’aggregazione.

Abiti comodi e leggeri, molto pregiati, tipici del made in Italy tipico del brand.

Look da dancefloor, giovanili ma distorti digitalmente: la passerella è un susseguirsi di tessuti contrastanti e accostamenti vivaci. Il cotone Vichy si mescola tra i tagli delle t-shirt squadrate e le stampe, ispirate alle fotografie di Massimo Vitale che ritraggono il beach and dance degli anni '90. Il ceck e il floreale, in chiave digitale , si sovrappongono creando un caos ordinato di fantasie declinate in diverse tonalità: dal giallo al rosso,dal verde smeraldo al nero.

In passerella non ci sono mezze misure. Le silhouette appaiono totalmente over o skinny. I pullover e i parka sono abbinati a pantaloni da jogging corti o lunghi sul fondo, da cui si intravedono le sneakers dall’aspetto vissuto, quasi distrutto.