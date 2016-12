Motivi Made on Me

18:47 - Motivi lancia Made on me: la collezione a prova di tagli – e non di taglia – che rivendica la silhouette delle donne. Tre diverse shape per tre le “forme” della donna: diamante, per valorizzare la vita e le spalle delle donne con i fianchi importanti; perla, per accompagnare la vita e il seno delle donne ed infine lo shape sirena, per esaltare il classico e più comune fisico a “clessidra”. Il progetto, che si riassume nel motto “non è il tuo corpo che devi cambiare. E’il vestito”, si propone di valorizzare la fisicità e l’unicità di ogni donna, suggerendole la scelta dell’abito giusto. Un’idea innovativa e un ottimo team di lavoro per un risultato davvero grandioso.