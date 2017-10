Moncler Gamme Rouge: la collezione per lʼestate 2018

A tutta danza. Moncler Gamme Rouge ci porta in un viaggio alla ri-scoperta di tutti i cliché del balletto, rivisitati ovviamente in chiave Moncler. E così, la passerella della collezione per la Primavera – Estate 2018, si trasforma in un dance floor, dove un esercito di modelle con indosso non solo il tutù d'ordinanza, ma anche fasce sulla testa e scaldamuscoli, si alterna con le performance del gruppo americano Hiplet.

La parola d'ordine è contaminazione, di atmosfere e di materiali, come nel DNA stesso del brand.

Tessuti tecnici incontrano gonne in tulle, mentre le lavorazioni, preziosissime, spaziano da fiori tridimensionali alle paillettes.