Missoni: lʼuomo per lʼestate 2017

Il Guatemala e i suoi mille colori diventano ragioni d’ispirazione per la collezione uomo per la Primavera-Estate 2017di Missoni.

La passerella riflette la stessa energia della cultura e della società, piena di vita, guatemalteca. Un mix di tonalità che culminano in un unico tessuto creato sui telai storici della maison, composto da 83 colori strutturati a patchwork.

I look dominanti sono quelli che si ispirano al traje, il costume tipico dei Maya, reinventato in chiave Missoni. Blouson ricamate e camicie da cowboy in jacquard, si abbinano a bermuda in denim giapponese e a jeans dalle finiture pregiate. Le tuniche, più morbide, con decorazioni a fascia, sono abbinate a giacche in camoscio o cotone e lino.