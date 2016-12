Miss Grant: l'inverno 2016

Gli opposti si attraggono e l'alleanza tra il carattere sportivo del denim e il fascino eclettico delle nuove proposte del pret à porter è sempre più forte nelle collezioni per l'inverno 2016 di Miss Grant e crea nuovi look, in equilibrio tra la preziosità degli elementi decorativi e l'essenzialita' dei capi minimal.

Uno stile glam chic, declinato nello spirito gioioso dei più piccoli che amano divertirsi ed essere fashion, per un vero e proprio mood che contraddistingue un childrenswear ricco di contrasti e di particolari, una petite couture versatile e indimenticabile. Un mix unico in cui il bon ton si unisce a un cotè streetstyle delicato, ammorbidito da inserti strong e dalla fantasia di una palette di tonalità, come sempre, uniche.

E non solo. Miss Grant presenta la nuova collaborazione tra la maison di childrenswear e Antropozoa, la Onlus che promuove da oltre 17 anni progetti di Pet Therapy, attraverso la creazione di una felpa in limited edition i cui proventi sosterranno “Percorsi in Fattoria” per i bambini delle struture pediatriche. Un'iniziativa che permetterà ai piccoli pazienti disabili o affetti da malattie invalidanti di trascorrere intere giornate nella Farm del centro Antropozoa di Castelfranco Sopra (Ar) a stretto contatto con gli animali.

“Siamo orgogliosi di avere dedicato alla Onlus una limited edition così funny, all'insegna di quella joie de vivre che deve essere un diritto anche per i bimbi meno fortunati” ha commentato la designer di Miss Grant a margine dell'evento. "Pensiamo, inoltre, che la filosofia alla base di Antropozoa sia preziosa e nobile e che sia bellissimo per noi poterla sostenere con un piccolo contributo".