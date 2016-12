Miss Grant festeggia 40 anni di stile

Creatività sofisticata e spirito romantico per la collezione Primavera-Estate 2016 di Miss Grant. A sfilare sulla passerella di Pitti Bimbo è una linea chic, declinata seguendo la scia di due nuance cult, l'oro e l'argento. La palette gold accostata ad un avorio dai riflessi perlacei crea un equilibrio armonico di forme. Ma protagonista assoluto è l'argento, realizzato in pelle traforata o abbinato allo jaquard floreale dalla base giallo lime. I capi si destreggiano tra un'allure sbarazzina e una forte vena romantica: abiti mignon con romantiche pieghe, stampe floreali, maxi fiori e ampie gonne da indossare con piccolissime t-shirt. Mentre il denim si sposa perfettamente con pois e stampe foulard nelle tonalità dell'indaco e dell'acquamarina. Tra i tessuti spicca il pregiato taffetà unito all' animalier più ricercato. Ad impreziosire il tutto, infine, ci pensano paillettes variopinte che creano virtuosi giochi di luce, gioielli e divertenti spille di fiori in rafia. E' così che la maison inaugura la nuova stagione, con ironia, versatilità e un tocco assolutamente principesco.