MIPEL a Milano dal 14 al 17 febbraio 2016

MIPEL, la più importante manifestazione internazionale della pelletteria, presenta THE GLAMOUROUS, il progetto dedicato a buyer affermati e designer emergenti, e l'inedita area espositiva SCENARIO, un vero e proprio fashion hub delle collezioni di pelletteria e accessori, in programma dal 14 al 17 febbraio 2016 all'interno del padiglione 10 di FieraMilano-Rho.

Quattro giorni dedicati alle eccellenze della pelletteria Made in Italy ed internazionale. 10.000 metri quadrati di area espositiva, oltre 300 brand provenienti da tutto il mondo, 12.000 buyer internazionali interessati alle migliori realtà della pelletteria e dell'accessorio. Gli artefici del nuovo corso di MIPEL, Riccardo Braccialini e Roberto Briccola, rispettivamente Presidente Aimpes e MIPEL, puntano a far diventare la manifestazione il più importante polo espositivo della pelletteria internazionale: un hub di moda e tendenze.