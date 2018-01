Per la collezione Autunno-Inverno 2017-2018, Mila Schön ci porta in un viaggio indietro nel tempo tra cinema e moda per raccontarci storie di donne, di bellezza e di eleganza. E così in passerella si susseguono rimandi cinematografici , dal film “The Persuaders” degli anni '70, a “Belli e dannati” del 1991, senza ovviamente dimenticare icone glamour come Veronica Lake, Kim Novak e Virna Lisi.

Fulcro di questa ricerca è l'eloquenza della sartorialità all'inglese, con tailleur pantalone in principe di Galles e giacche pennellate sul corpo.

a donna disegnata da Alessandro De Benedetti è una Tony Curtis al femminile, una ribelle che mixa montgomery e piumini in tessuto jacquard a denim jacket e maglioni over di seta ricamata.

Un viaggio attraverso tante idee di femminilità e di eleganza.