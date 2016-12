Markiaro presenta “Follow Me”

A Pitti presenta la nuova collezione Markiaro, brand leader nel settore degli accessori dedicati all'uomo d'affari.

Da 15 anni il marchio si distingue per un prodotto non convenzionale e destrutturato, caratteristiche facilmente riconoscibili nella nuova linea, in cui i contrasti materici si alternano a quelli cromatici: un' estetica dal forte appeal, che però non trascura la funzionalità. Infatti l'oggetto peculiare per la prossima stagione è la "Follow Me", una rivisitazione esclusiva della classica ventiquattrore, che ha la possibilità di essere ripiegata e messa in valigia, occupando lo spazio di un paio di pantaloni. Le varianti sono infinite, fino a quella più preziosa in pelle con la targa in argento massiccio.

E con le scarpe e le cinture coordinate, la moda entra anche in ufficio