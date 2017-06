Mariella Arduini: la collezione per lʼestate 2018

“Ogni stagione ho voglia di fare qualcosa di nuovo”. E' con queste parole che Mariella Arduini introduce la sua collezione per l'estate 2018.

In passerella disegni coloniali su georgette devorata, scarpe forti e sottovesti. Immancabili le stampe floreali e i pizzi, i protagonisti indiscussi dello stile di Mariella Arduini. Una collezione bella di giorno e affascinante la sera, dove si incontrano rasi di cotone e lino, shantung e sete vegetali e naturali.

Tra i colori è d'obbligo scegliere “quello che ti dona di più”. Dal bianco al nero, dal giallo girasole al rosa ciclamino.

Le linee sono fluide, le gonne sono soprattutto lunghe e con tagli sbiechi, volant oppure leggermente svasate. I pantaloni sono ampi e dal taglio maschile.

Una collezione per donne libere di apparire come sono o come vorrebbero essere, in equilibrio tra perfezione e imperfezione, tra forza e fragilità.