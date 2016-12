Mariella Arduini: la collezione per lʼestate 2017

“Seguo l’istinto, non guardo molto agli altri. Mescolo i tessuti, li accosto in modo armonico oppure a contrasto. La novità non esiste, a crearla è il modo in cui gli elementi sono messi insieme. La moda deve negoziare con la realtà”. Cosi la stilista, Mariella Arduini, racconta la sua collezione Primavera-Estate 2017.

La prima a sfilare è la donna black and white, un punto fermo nello stile della maison. A questa sorta di legame tra passato e presente, si affianca la novità rappresentata dalla donna floreale, molto vivace e divertente. Immancabile il look “zingara”: le maxi gonne,molto morbide, irrompono sulla passerella evidenziando l’interesse della stilista verso la cultura gitana. Le lunghezze sono decise, corte o lunghe non c’è spazio per le mezze misure. Cosi come per i pantaloni: extralarge o totalmente skinny. Le calzature, comode, sono indossate con i calzini en pendant.

Ricami, paillettes e pizzi accentuano un modo di vestire estroso, adatto a un particolare tipo di donna che non si identifica in una tendenza ben definita, ma ama sperimentarne di nuove e tutti diverse tra loro.