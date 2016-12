Mara Venier per Luisa Viola

Mara Venier firma la nuova capsule collection Autunno/Inverno 2016 per Luisa Viola. La collezione, è stata presentata presso il concept store “Miroglio Piazza Scala”, a Milano.

“Sono felice di questo nuovo progetto” ha commentato Mara Venier “e soprattutto di aver avuto modo e tempo di studiare nel dettaglio l’impostazione della nuova collezione con il supporto del team stile di Luisa Viola. Ho cercato di creare dei look per situazioni speciali, eleganti, ma che potessero poi essere riutilizzati per dare un tocco glamour a come ci vestiamo ogni giorno. Capi versatili quindi, come la giacca di velluto che diventa super elegante se abbinata ad un top di paillettes e a un pantalone in cady, oppure ‘every day’ se la riutilizzi con un jeans e una t-shirt. La collezione comprende 25 capi. La caratteristica principale sta nella luminosità dei materiali e nei volumi fluidi che vanno ad accarezzare il corpo. Per quanto riguarda i colori è ovviamente il nero il protagonista delle special occasion invernali. Il total black mi piace tantissimo ma ho voluto inserire degli accenti di oro e di rosso rubino che, insieme ai rasi, ai tocchi di glitter e di lurex, danno carattere e preziosità alla capsule”.