Manuel Facchini per Enjoy the Front Row

La Rinascente abbatte ogni barriera e trasporta nel mondo delle sfilate proprio i destinatari delle collezioni: le clienti. Si chiama Enjoy The Front Row, questa speciale iniziativa che ha coinvolto alcuni dei più importanti nomi della moda italiana, tra cui Manuel Facchini. Per l’occasione lo stilista ha presentato una capsule collection dal sapore gotico, architettonico e high-tech, che è stata messa in vendita immediatamente dopo lo show. See now, buy now: vedi e compra. Una tendenza sempre più diffusa nel mondo della moda che approda per la prima volta nel più famoso department store italiano. Oltre ai designer più famosi hanno partecipato all’iniziativa anche 16 brand emergenti promossi dalla Camera Nazionale Della Moda Italiana. L’opportunità di entrare in contatto con l’atmosfera delle sfilate e di poter acquistare subito i capi preferiti ha riscosso enorme successo, tanto da far parlare già di una seconda edizione. Pronti a sedere in prima fila?