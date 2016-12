Maiyet: la collezione per la Primavera-Estate 2016

Un gioco continuo, forse esasperato, di opposizioni tra superfici diverse. La collezione Maiyet per la Primavera-Estate 2016 è una letterale sperimentazione di materiali nuovi e colori “intangibili”.

I top oversize sfilano insieme agli abiti sottoveste che tolgono il fiato per la ricercatezza dei ricami in paillette luminose e per le stampe grafiche astratte.

Anche le maglie si fanno over e insieme agli scialli avvolgono le forme del corpo, quasi nascondendole lasciando spazio all’immaginazione.

Gilet in camoscio indossati sopra dress in seta e cardigan leggerissimi per riscaldare le silhouette segnate dalle canotte, si alternano ai completi con shorts in raso e cotone.

Gli accessori diventano elementi talmente importanti da risultare essenziali: boots scamosciati, tracolle e derby in suede senza lacci proposte nelle tonalità polverose, risultano essere di notevole impatto visivo.